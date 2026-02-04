Конькобежный спорт, Олимпиада-2026 – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде выступят две российские конькобежки — Ксения Коржова (3000 м) и Анастасия Семёнова (масс-старт).
Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Расписание соревнований (время — мск):
жирным шрифтом выделены забеги, в которых будут разыграны медали
7 февраля, суббота
- 18:00. Женщины. 3000 м. Выступит Ксения Коржова.
8 февраля, воскресенье
- 18:00. Мужчины. 5000 м.
9 февраля, понедельник
- 19:30. Женщины. 1000 м.
11 февраля, среда
- 20:30. Мужчины. 1000 м.
12 февраля, четверг
- 18:30. Женщины. 5000 м.
13 февраля, пятница
- Мужчины. 10 000 м.
14 февраля, суббота
- 18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
- 19:00. Мужчины. 500 м.
15 февраля, воскресенье
- 18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
- 19:03. Женщины. 500 м.
17 февраля, вторник
- 16:30. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;
- 16:52. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;
- 17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D;
- 17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C;
- 17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D;
- 17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C;
- 18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B;
- 18:28. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A;
- 18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B;
- 18:47. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.
19 февраля, четверг
- 18:30. Мужчины. 1500 м.
20 февраля, пятница
- 18:30. Женщины. 1500 м.
21 февраля, суббота
- 17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала;
- 17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. Выступит Анастасия Семёнова;
- 18:40. Мужчины. Масс-старт. Финал;
- 19:15. Женщины. Масс-старт. Финал.