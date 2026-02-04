Конькобежный спорт, Олимпиада-2026 – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

Ксения Коржова
Комментарии

В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде выступят две российские конькобежки — Ксения Коржова (3000 м) и Анастасия Семёнова (масс-старт).

Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены забеги, в которых будут разыграны медали

7 февраля, суббота

8 февраля, воскресенье

  • 18:00. Мужчины. 5000 м.

9 февраля, понедельник

  • 19:30. Женщины. 1000 м.

11 февраля, среда

  • 20:30. Мужчины. 1000 м.

12 февраля, четверг

  • 18:30. Женщины. 5000 м.

13 февраля, пятница

  • Мужчины. 10 000 м.

14 февраля, суббота

  • 18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
  • 19:00. Мужчины. 500 м.

15 февраля, воскресенье

  • 18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
  • 19:03. Женщины. 500 м.

17 февраля, вторник

  • 16:30. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;
  • 16:52. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;
  • 17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D;
  • 17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C;
  • 17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D;
  • 17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C;
  • 18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B;
  • 18:28. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A;
  • 18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B;
  • 18:47. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

19 февраля, четверг

  • 18:30. Мужчины. 1500 м.

20 февраля, пятница

  • 18:30. Женщины. 1500 м.

21 февраля, суббота

  • 17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала;
  • 17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. Выступит Анастасия Семёнова;
  • 18:40. Мужчины. Масс-старт. Финал;
  • 19:15. Женщины. Масс-старт. Финал.
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
