Конькобежный спорт, Олимпиада-2026 – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде выступят две российские конькобежки — Ксения Коржова (3000 м) и Анастасия Семёнова (масс-старт).

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены забеги, в которых будут разыграны медали

7 февраля, суббота

18:00. Женщины. 3000 м. Выступит Ксения Коржова.

8 февраля, воскресенье

18:00. Мужчины. 5000 м.

9 февраля, понедельник

19:30. Женщины. 1000 м.

11 февраля, среда

20:30. Мужчины. 1000 м.

12 февраля, четверг

18:30. Женщины. 5000 м.

13 февраля, пятница

Мужчины. 10 000 м.

14 февраля, суббота

18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;

19:00. Мужчины. 500 м.

15 февраля, воскресенье

18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;

19:03. Женщины. 500 м.

17 февраля, вторник

16:30. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;

16:52. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала;

17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D;

17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C;

17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D;

17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C;

18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B;

18:28. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A;

18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B;

18:47. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

19 февраля, четверг

18:30. Мужчины. 1500 м.

20 февраля, пятница

18:30. Женщины. 1500 м.

21 февраля, суббота