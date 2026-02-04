«Ни радости, ни энтузиазма». Жаклен вспомнил Олимпийские игры в Южной Корее и Китае

Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен вспомнил атмосферу Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, которые проходили в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай).

«В Китае или Корее атмосфера была не такой, на какую мы надеялись. В Южной Корее, будучи запасным, я смог насладиться отдыхом, посмотреть другие виды спорта и при этом в полной мере ощутить атмосферу Олимпийских игр, собирая значки и всё такое. Плюс ко всему у меня была возможность пробежать гонки в конце Игр.

Но в Пекине у меня было ощущение, что я просто устанавливал время, как на тренировку, просто повсюду были олимпийские кольца. Нужно было выкладываться на полную, но не было ни радости, ни энтузиазма. Мы ели в отдельных кабинках, приходилось носить маски. Не было той дополнительной искры, которую могли бы породить Олимпийские игры», — приводит слова Жаклена RMC Sport.