Симон — об ОИ-2026: наконец-то будут настоящие Игры, такие, какие я смотрела в детстве

Симон — об ОИ-2026: наконец-то будут настоящие Игры, такие, какие я смотрела в детстве
Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась ожиданиями от атмосферы Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии.

«У меня такое чувство, что наконец-то будут настоящие Олимпийские игры, такие, какие я смотрела по телевизору в детстве. 2018 и 2022 годы не совсем соответствовали моим мечтам. В Италии царит настоящая страсть к биатлону и зимним видам спорта в целом, это вдохновляет», — приводит слова Симон RMC Sport.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, первые соревнования начнутся уже сегодня, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

