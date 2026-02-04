Скидки
Олимпиада 2026

Ирина Роднина ответила, будет ли следить за Олимпиадой-2026 в Милане

Ирина Роднина ответила, будет ли следить за Олимпиадой-2026 в Милане
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что собирается следить за результатами соревнований на Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Италии.

«Никогда не смотрела Олимпиаду в очень большом объёме. Всегда старалась смотреть фигурное катание, биатлон, полуфиналы-финал хоккея, лыжи. Сейчас интерес к Олимпийским играм сохраняется таким же, но всё зависит от моего расписания. Там ведь и трансляции немного в другое время. Если что-то посмотрю, точно узнаю результат — не проблема. Интересоваться Олимпиадой, конечно, буду», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

