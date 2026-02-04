Скидки
Тутберидзе: не согласна, что привыкла, что мои спортсмены выигрывают золото

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не согласна с мнением, что она привыкла к постоянным победам своих подопечных.

Фигуристки Тутберидзе выигрывали золотые и серебряные медали личных турниров в женском одиночном катании на Олимпиадах в 2018 и 2022 годах, становились чемпионками мира и Европы. Ученица Тутберидзе Юлия Липницкая в 2014 году стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

«Совершенно не согласна с формулировкой, что привыкла к тому, что всегда мои спортсмены завоёвывают золото. Нет, бывает по-разному, на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно.

Я пока не понимаю, как это будет [на Олимпиаде-2026]. Всё равно всё это в руках… (показывает наверх. – Прим. «Чемпионата»). Посмотрим. Но как будто бы должно быть интересно. Я и Аделии сказала: «Адель, как будто бы должно быть интересно, что в итоге будет, какая развязка», – сказала Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
