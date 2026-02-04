«Кто-то говорил: «Всё, закончили кататься». Тутберидзе — о травме Петросян перед Пекином

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, какие прогнозы давали врачи после полученной её ученицей Аделией Петросян травмы перед квалификационным турниром в Пекине, а также поделилась, как один из зарубежных специалистов помог фигуристке восстановиться.

«После того, как мы обнаружили, что у нас травма, рекомендации разных врачей были с абсолютно разными исходами событий. Кто-то говорил, что всё, закончили кататься, другие говорили, что надо походить три месяца в гипсе. Но один врач сказал: «А в чём проблема? Я могу девочку к старту подготовить».

Этот врач в Германии, в Мюнхене, находится. Мы к нему обращаемся 100 лет, так как [Полина] Цурская к нему ездила оперироваться, [Анна] Щербакова. Он именно спортивный врач и уверенно сказал: «К Китаю я её подготовлю». Они её там покрутили, повертели, что-то вправили. Он дал упражнения, которые Аделия должна была сделать, они должны были в течение времени увеличить диапазон её движений. Что в целом и произошло», – сказала Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе».