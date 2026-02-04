Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Роднина: Петросян и Гуменник должны знать, что на Олимпиаде за них будет болеть вся Россия

Роднина: Петросян и Гуменник должны знать, что на Олимпиаде за них будет болеть вся Россия
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«В первую очередь от Петросян и Гуменника жду хорошего выступления на Олимпиаде. Зачем мы всё время говорим о каких-то шансах? В том и прекрасен спорт, а тем более Олимпийские игры — всё, что люди хотят заранее предугадать, далеко не всегда сбывается. Наслаждайтесь соревнованием, самим процессом. Радует уже, что российские спортсмены выступят на этой Олимпиаде. Будем ждать. Нас не было четыре года, а лыжников и биатлонистов так и не допустили. Аделии, Петру и всем нашим спортсменам на Олимпийских играх хочется пожелать успехов и удачи, чтобы они знали, за них будет болеть и переживать буквально вся страна», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

