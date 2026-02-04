Скидки
Прыжки с трамплина, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

Прыжки с трамплина, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований
В субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии. Россияне в этом виде спорта не выступят. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены прыжки, в которых будут разыграны медали

7 февраля, суббота

  • 19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
  • 20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
  • 21:57. Женщины. Средний трамплин. Финал.

8 февраля, воскресенье

  • 20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация;
  • 21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд;
  • 22:12. Мужчины.Средний трамплин. Финал.

10 февраля, вторник

  • 19:30. Командные соревнования. Квалификация;
  • 20:45. Командные соревнования. Первый раунд;
  • 22:00. Командные соревнования. Финал.

14 февраля, суббота

  • 19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация;
  • 20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд;
  • 21:57. Мужчины. Большой трамплин. Финал.

15 февраля, воскресенье

  • 19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;
  • 20.45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;
  • 21.57. Женщины. Большой трамплин. Финал.

16 февраля, понедельник

  • 20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация;
  • 21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд;
  • 21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
  • 22:20. Мужчины. Командные соревнования. Финал.
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
