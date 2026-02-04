Прыжки с трамплина, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований

В субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии. Россияне в этом виде спорта не выступят. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены прыжки, в которых будут разыграны медали

7 февраля, суббота

19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;

20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;

21:57. Женщины. Средний трамплин. Финал.

8 февраля, воскресенье

20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация;

21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд;

22:12. Мужчины.Средний трамплин. Финал.

10 февраля, вторник

19:30. Командные соревнования. Квалификация;

20:45. Командные соревнования. Первый раунд;

22:00. Командные соревнования. Финал.

14 февраля, суббота

19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация;

20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд;

21:57. Мужчины. Большой трамплин. Финал.

15 февраля, воскресенье

19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;

20.45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;

21.57. Женщины. Большой трамплин. Финал.

16 февраля, понедельник