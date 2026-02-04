Прыжки с трамплина, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований
В субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии. Россияне в этом виде спорта не выступят. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2026.
Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Расписание соревнований (время — мск):
жирным шрифтом выделены прыжки, в которых будут разыграны медали
7 февраля, суббота
- 19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
- 20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
- 21:57. Женщины. Средний трамплин. Финал.
8 февраля, воскресенье
- 20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация;
- 21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд;
- 22:12. Мужчины.Средний трамплин. Финал.
10 февраля, вторник
- 19:30. Командные соревнования. Квалификация;
- 20:45. Командные соревнования. Первый раунд;
- 22:00. Командные соревнования. Финал.
14 февраля, суббота
- 19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация;
- 20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд;
- 21:57. Мужчины. Большой трамплин. Финал.
15 февраля, воскресенье
- 19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;
- 20.45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;
- 21.57. Женщины. Большой трамплин. Финал.
16 февраля, понедельник
- 20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация;
- 21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд;
- 21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
- 22:20. Мужчины. Командные соревнования. Финал.
