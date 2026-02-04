Скидки
Олимпиада 2026

Мартен Фуркад назвал Олимпиаду, на которой не хотел бы побывать, вспомнив Сочи

Мартен Фуркад назвал Олимпиаду, на которой не хотел бы побывать, вспомнив Сочи
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад вспомнил Олимпийские игры, на которых участвовал как спортсмен, а также заявил, что не хотел бы попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

«Игры, на которых я бы точно не хотел побывать, — это Пекин, с его ограничениями в области здравоохранения и соревнованиями за закрытыми дверями. Но мне очень понравилось побеждать в Пхёнчхане, хорошо выступать в Ванкувере в 2010 году и даже в Сочи, где биатлон играл центральную роль.

Конечно, Игры в самом сердце Европы с таким местом проведения соревнований по биатлону, в Антхольце, создают особую атмосферу, нечто поистине уникальное», — приводит слова Фуркада RMC Sport.

Симон — об ОИ-2026: наконец-то будут настоящие Игры, такие, какие я смотрела в детстве
Комментарии
