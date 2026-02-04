Мартен Фуркад назвал Олимпиаду, на которой не хотел бы побывать, вспомнив Сочи

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад вспомнил Олимпийские игры, на которых участвовал как спортсмен, а также заявил, что не хотел бы попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

«Игры, на которых я бы точно не хотел побывать, — это Пекин, с его ограничениями в области здравоохранения и соревнованиями за закрытыми дверями. Но мне очень понравилось побеждать в Пхёнчхане, хорошо выступать в Ванкувере в 2010 году и даже в Сочи, где биатлон играл центральную роль.

Конечно, Игры в самом сердце Европы с таким местом проведения соревнований по биатлону, в Антхольце, создают особую атмосферу, нечто поистине уникальное», — приводит слова Фуркада RMC Sport.