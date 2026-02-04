Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сергей Крянин: уверен, Коростелёв и Непряева поборются за медали на Олимпиаде-2026

Сергей Крянин: уверен, Коростелёв и Непряева поборются за медали на Олимпиаде-2026
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 российский лыжник Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026.

«Ожидания всегда есть. У Коростелёва и Непряевой есть шансы побороться за медали на Олимпиаде в Милане, я в этом уверен. А как получится — покажет само соревнование. Посмотрим, как Савелий и Дарья справятся с давлением, как будут настроены их соперники.

Ребята сейчас на том уровне, когда они относятся к своему делу как профессионалы. Если они не будут нервничать, правильно выстроят процессы и справятся с давлением — покажут хорошие результаты. Всё зависит от головы, психологического настроя. Волнуются, переживают все. И как раз в этом и заключается интрига — кто как с этим справится», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android