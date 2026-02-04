Сергей Крянин: уверен, Коростелёв и Непряева поборются за медали на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 российский лыжник Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026.

«Ожидания всегда есть. У Коростелёва и Непряевой есть шансы побороться за медали на Олимпиаде в Милане, я в этом уверен. А как получится — покажет само соревнование. Посмотрим, как Савелий и Дарья справятся с давлением, как будут настроены их соперники.

Ребята сейчас на том уровне, когда они относятся к своему делу как профессионалы. Если они не будут нервничать, правильно выстроят процессы и справятся с давлением — покажут хорошие результаты. Всё зависит от головы, психологического настроя. Волнуются, переживают все. И как раз в этом и заключается интрига — кто как с этим справится», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.