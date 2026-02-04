«Я всё же реалист». Гарт — о шансах российских саночников на медали на ОИ-2026

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт считает, что российским саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик будет непросто завоевать медали на предстоящей Олимпиаде в Италии, где они выступят в нейтральном статусе.

«Как бы я ни мечтала о медалях, я всё же реалист. Понимаю, в этот раз на Олимпийские игры саночники едут не за медалями. Они едут ради участия, ради возвращения к международным стартам. Ребята очень стараются, чтобы выступить достойно.

Спортсмены прошли сложный путь, чтобы вернуться к международным соревнованиям и отобраться на Олимпийские игры. Сейчас даже получить визу — уже победа. А они за два с небольшим месяца получили итальянские, американские, немецкие и ещё раз итальянские визы для участия в Играх. Даже физически добраться до мест проведения соревнований сейчас непросто. Поэтому я просто желаю им здоровья и сил», — цитирует Гарт ТАСС.