Крянин: Олимпиада была бы интереснее, если бы допустили сильнейших российских спортсменов

Крянин: Олимпиада была бы интереснее, если бы допустили сильнейших российских спортсменов
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 российский лыжник Сергей Крянин считает, что Олимпийские игры — 2026 в Италии были бы более зрелищными, если бы до них полноценно допустили сильнейших российских спортсменов.

«Сожалею, что команда на Олимпиаде не в полном составе. Из-за этого Коростелёву и Непряевой может быть намного тяжелее. Если бы были допущены наши сильнейшие спортсмены, с флагом и гимном, Олимпийские игры были бы намного интереснее. Ребятам и девчатам было бы и легче показать результат, на который они способны», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Всего на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе (AIN) выступят 13 россиян.

Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
