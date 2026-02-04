Скелетон, Олимпиада-2026 в Милане – расписание соревнований, зимние Олимпийские игры 2026

В четверг, 12 февраля, начнутся соревнования в скелетоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россияне не выступят в этом виде спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по скелетону на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены заезды, в которых будут разыграны медали

12 февраля, четверг

11.30. Мужчины. Первая попытка;

13.08. Мужчины. Вторая попытка.

13 февраля, пятница

18.00. Женщины. Первая попытка;

19.48. Женщины. Вторая попытка;

21.30. Мужчины. Третья попытка;

23.05. Мужчины. Четвёртая попытка.

14 февраля, суббота

20.00. Женщины. Третья попытка;

21.44. Женщины. Четвёртая попытка.

15 февраля, воскресенье