Олимпиада 2026

«Желаю получить кайф». Мама Коростелёва — о предстоящей Олимпиаде Савелия и Непряевой

«Желаю получить кайф». Мама Коростелёва — о предстоящей Олимпиаде Савелия и Непряевой
Комментарии

Наталья Коростелёва, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, пожелала удачи сыну и Дарье Непряевой на предстоящих Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Проводили Савелия ещё перед этапом Кубка мира в Давосе. У него очень позитивное настроение после допуска на Олимпиаду, настрой боевой. Ждём, что Савелий реализует всё, на что он способен. Это будет результат, на который он готов сейчас. Олимпийские игры — непредсказуемый старт, бывают неожиданности. Не будем загадывать, тем интереснее и томительнее ожидать начало Олимпиады.

Желаю Савелию и Дарье Непряевой быть на пике драйва, получать кайф. Зарядившись этими эмоциями, можно показать результат даже выше своих способностей. Позитивные эмоции всегда влияют, главное — не переборщить (смеётся)», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Олимпиада 2026
