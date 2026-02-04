Скидки
Олимпиада 2026

Норвежского горнолыжника эвакуировали на вертолёте с травмой в первый день Олимпиады-2026

Норвежского горнолыжника эвакуировали на вертолёте с травмой в первый день Олимпиады-2026
Комментарии

Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер упал во время тренировки скоростного спуска в первый день Олимпийских игр — 2026 в Италии. С трассы в Бормио его эвакуировали на вертолёте.

Как сообщает TV2 со ссылкой на пресс-атташе норвежской горнолыжной федерации, Мёллера доставили в больницу. Спортсмен испытывает боли в плече, результаты обследования пока неизвестны.

Фредерику Мёллеру 25 лет. За свою карьеру он одержал одну победу на этапе Кубка мира (в 2024 году). На чемпионате мира — 2025 он занял пятое место в супергиганте и 15-е в скоростном спуске. Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2026 стартуют 7 февраля.

Комментарии
