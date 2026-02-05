Сноуборд, Олимпиада-2026 — расписание соревнований на 5 февраля, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 февраля, квалификационными выступлениями мужчин в дисциплине биг-эйр начнётся программа сноуборда на зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте в Ливиньо. Первые медали будут разыграны в субботу, 7 февраля, в биг-эйре. В прямом эфире состязание покажет Okko.

Сноуборд, Олимпийские игры — 2026, расписание на 5 февраля:

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Программа сноуборда на Олимпиаде-2026 включит в себя: параллельный гигантский слалом, сноуборд-кросс, хайфпайп, слоупстайл и биг-эйр в разбивке по полам, а также смешанный командный кросс. В общей сложности в сноуборде будет разыграно 11 комплектов медалей. Соревнования завершатся в среду, 18 февраля.

