Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира

Четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира. Об этом сообщает Iltalehti. В среду были отменены все мероприятия с участием представителей сборной Финляндии, включая тренировку и встречу с прессой.

«Больные и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты в ней и на ледовой арене дезинфицируются для предотвращения распространения болезни. Также на данный момент избегаются любые контакты», — заявил главный врач команды Маарит Валтонен.

На групповом этапе сборная Финляндии сыграет с командами Канады, США, Чехии и Швейцарии. Первую игру финские хоккеистки проведут со сборной Канады 5 февраля.