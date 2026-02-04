Скидки
Олимпиада 2026

Чемпион Игр в Сочи отреагировал на решение Вонн выступить на ОИ после разрыва «крестов»

Чемпион Игр в Сочи отреагировал на решение Вонн выступить на ОИ после разрыва «крестов»
Двукратный олимпийский чемпион французский сноубордист Пьер Вольтье отреагировал на решение американской горнолыжницы Линдси Вонн выступить на Олимпиаде-2026, несмотря на полученную ранее травму.

— Что вы думаете о решении Линдси Вонн участвовать в Олимпийских играх всего через девять дней после падения и серьёзной травмы колена?
— Это очень неожиданное решение. Лыжный спорт — это не сноубординг. Мы ставим обе ноги на одну доску, что позволяет избежать множества ненужных движений, особенно поворотов или консольных положений. Тем не менее, в каком-то смысле я её понимаю. Я сам так делал, но с медицинской точки зрения это всё равно довольно рискованно. Она покажет нам, возможно это или нет. Возможно, она откроет перед нами новые возможности, но в любом случае это будет случай, за которым нужно внимательно следить, — приводит слова Вольтье RMC Sport.

