Ски-альпинизм, Олимпиада-2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции

В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по ски-альпинизму. Они продлятся до 21 февраля. Состязания примет горнолыжный центр «Стельвио» в Бормио. В нейтральном статусе в Италии выступит российский ски-альпинист Никита Филиппов (мужской спринт). В прямом эфире ски-альпинизм на Олимпиаде-2026 покажет Okko.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Расписание:

19 февраля:

11:50. Спринт, женщины. Квалификация.

12:30. Спринт, мужчины. Квалификация.

14:55. Спринт, женщины. 1/2 финала.

15:25. Спринт, мужчины. 1/2 финала.

15:55. Спринт, женщины. Финал.

16:15. Спринт, мужчины. Финал.

21 февраля:

15:30. Смешанная эстафета. Финал.

