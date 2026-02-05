Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ски-альпинизм, Олимпиада-2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Ски-альпинизм, Олимпиада-2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции
Комментарии

В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по ски-альпинизму. Они продлятся до 21 февраля. Состязания примет горнолыжный центр «Стельвио» в Бормио. В нейтральном статусе в Италии выступит российский ски-альпинист Никита Филиппов (мужской спринт). В прямом эфире ски-альпинизм на Олимпиаде-2026 покажет Okko.

Права на трансляцию соревнований по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Расписание:

19 февраля:
11:50. Спринт, женщины. Квалификация.
12:30. Спринт, мужчины. Квалификация.
14:55. Спринт, женщины. 1/2 финала.
15:25. Спринт, мужчины. 1/2 финала.
15:55. Спринт, женщины. Финал.
16:15. Спринт, мужчины. Финал.

21 февраля:
15:30. Смешанная эстафета. Финал.

Олимпиада-2026: главное:

