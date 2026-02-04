Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Елизавета Туктамышева стала корреспондентом Okko на зимней Олимпиаде-2026

Елизавета Туктамышева стала корреспондентом Okko на зимней Олимпиаде-2026
Елизавета Туктамышева
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит в роли корреспондента стримингового сервиса Okko на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сервис объявил сегодня, 4 февраля. Всего от онлайн-кинотеатра на ОИ будет трудиться 13 человек.

«Наши корреспонденты будут следить за основными дисциплинами в шести направлениях непосредственно с места событий, показывать закулисье Игр и оперативно делиться самыми яркими моментами соревнований», — пишет Okko в своём телеграм-канале.

Ранее стали известны комментаторы Олимпиады. В студиях и эфирах Okko будут работать Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Николай Круглов, Аделина Сотникова, Семён Елистратов, Ирина Аввакумова, Светлана Слепцова и Александр Панжинский.

Материалы по теме
Загитова вместе с Медведевой или прощание Туктамышевой. Самые значимые прокаты 2025 года
Загитова вместе с Медведевой или прощание Туктамышевой. Самые значимые прокаты 2025 года
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android