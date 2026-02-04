Елизавета Туктамышева стала корреспондентом Okko на зимней Олимпиаде-2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит в роли корреспондента стримингового сервиса Okko на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сервис объявил сегодня, 4 февраля. Всего от онлайн-кинотеатра на ОИ будет трудиться 13 человек.

«Наши корреспонденты будут следить за основными дисциплинами в шести направлениях непосредственно с места событий, показывать закулисье Игр и оперативно делиться самыми яркими моментами соревнований», — пишет Okko в своём телеграм-канале.

Ранее стали известны комментаторы Олимпиады. В студиях и эфирах Okko будут работать Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Николай Круглов, Аделина Сотникова, Семён Елистратов, Ирина Аввакумова, Светлана Слепцова и Александр Панжинский.