Главная Олимпиада 2026 Новости

Горнолыжный спорт, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Горнолыжный спорт, Олимпиада-2026: когда начало соревнований, где смотреть трансляции
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по горнолыжному спорту. Они продлятся до 18 февраля. Будет разыграно 10 комплектов медалей. В нейтральном статусе в Италии выступят российские горнолыжники Семён Ефимов (слалом) и Юлия Плешкова (скоростной спуск и супергигант). В прямом эфире спуски покажет Okko.

Права на трансляцию соревнований по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Состязания по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 примет горнолыжный центр «Тофана» в Кортина-д'Ампеццо у женщин. В горнолыжном центре «Стельвио» в Бормио пройдут спуски у мужчин.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

