Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это же Милан! Столько лет там не была». Туктамышева — о командировке на Олимпиаду-2026

«Это же Милан! Столько лет там не была». Туктамышева — о командировке на Олимпиаду-2026
Елизавета Туктамышева
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала поездку на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия) в качестве журналиста. Она будет работать в эфире Okko с турнира по фигурному катанию.

«Я уже была в Сочи в 2014 году как зритель. Думала, что я наконец поеду на Олимпиады, но каких-то особых эмоций по этому поводу не испытываю. Просто рада оказаться там. Это же Милан! Столько лет там не была. Это не только шопинг — это кухня, старинные улицы, лимончелло… Ладно, просто лимоны, ха-ха! Я в предвкушении.

Но самое главное для меня — это хорошо отработать. А всё остальное — уже потом», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

