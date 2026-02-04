Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
21:05 Мск
Янника Синнера не будет на церемонии открытия Олимпиады-2026 — источник

Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер не появится на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Луиджи Ансалони. Ранее в СМИ появилась информация, что Синнер вошёл в число кандидатов, которые могут зажечь олимпийский огонь 6 февраля.

«Янник Синнер не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр. Он предпочёл придерживаться своего тренировочного графика. В понедельник он отправится в Доху», — написал Ансалони в социальных сетях.

Церемония открытия Олимпиады-2026 в Италии состоится 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск. Российские спортсмены в параде участников не пройдут.

