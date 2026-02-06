Скидки
Олимпиада 2026

Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: где смотреть онлайн, время начала прямой трансляции, на каком канале покажут

Церемония открытия Олимпиады-2026: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо. Церемония открытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:00 мск. В прямом эфире её покажет Okko.

Права на трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в России принадлежат Okko.

На церемонии выступят итальянский тенор Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и итальянская певица Лаура Паузини. Огонь во время Олимпиады будет гореть в Милане и в Кортина-д’Ампеццо.

От России на Олимпийских играх в нейтральном статусе выступят 13 спортсменов: Савелий Коростелёв (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Пётр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алёна Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семён Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

