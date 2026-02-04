На зимней Олимпиаде-2026 в Милане началась соревновательная программа
Поделиться
Сегодня, 4 февраля, началась соревновательная программа на зимней Олимпиаде-2026. Встречи первого круга группового этапа вечером в среду проходят в кёрлинге. На лёд соревнований в миксте вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии.
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Эстония
Идёт
1:3
Швейцария
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Великобритания
Идёт
3:1
Норвегия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Канада — Чехия
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Канада
Идёт
5:0
Чехия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Швеция
Идёт
2:3
Южная Корея
Ранее в горнолыжном спорте состоялась первая официальная тренировка у мужчин в скоростном спуске. Для норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера она прошла неудачно — он упал и самостоятельно покинуть трассу не смог. С трассы в Бормио его эвакуировали на вертолёте.
Напомним, церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
21:29
-
21:24
-
21:23
-
21:05
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
19:46
-
19:22
-
18:28
-
17:34
-
17:27
-
17:19
-
16:47
-
16:31
-
16:11
-
15:28
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:39
-
12:34
-
12:23