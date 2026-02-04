Скидки
На зимней Олимпиаде-2026 в Милане началась соревновательная программа

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане началась соревновательная программа
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, началась соревновательная программа на зимней Олимпиаде-2026. Встречи первого круга группового этапа вечером в среду проходят в кёрлинге. На лёд соревнований в миксте вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Эстония
Идёт
1:3
Швейцария
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Великобритания
Идёт
3:1
Норвегия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Канада — Чехия
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Канада
Идёт
5:0
Чехия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея
04 февраля 2026, среда. 20:55 МСК
Швеция
Идёт
2:3
Южная Корея

Ранее в горнолыжном спорте состоялась первая официальная тренировка у мужчин в скоростном спуске. Для норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера она прошла неудачно — он упал и самостоятельно покинуть трассу не смог. С трассы в Бормио его эвакуировали на вертолёте.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск.

