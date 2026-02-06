Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Олимпиада 2026

Биатлон, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся соревнования по биатлону. Они продлятся до 21 февраля. Их примет биатлонный стадион в Антерсельве (Южный Тироль). Будет разыграно 11 комплектов медалей. На Олимпиаде-2026 не выступят российские и белорусские биатлонисты. В прямом эфире биатлон покажет сервис Okko.

Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Для состязаний по биатлону Международный олимпийский комитет (МОК) выделил квоту в 210 спортсменов: 105 мужчин и 105 женщин. Каждая страна может заявить до 12 участников: 6 мужчин и 6 женщин, но в каждой из 11 дисциплин — не более 4 представителей.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

