Биатлон, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся соревнования по биатлону. Они продлятся до 21 февраля. Их примет биатлонный стадион в Антерсельве (Южный Тироль). Будет разыграно 11 комплектов медалей. На Олимпиаде-2026 не выступят российские и белорусские биатлонисты.

Для состязаний по биатлону Международный олимпийский комитет (МОК) выделил квоту в 210 спортсменов: 105 мужчин и 105 женщин. Каждая страна может заявить до 12 участников: 6 мужчин и 6 женщин, но в каждой из 11 дисциплин — не более 4 представителей.

