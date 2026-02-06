Хоккей, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. В общей сложности в хоккее будет разыграно два комплекта медалей (отдельно мужчины и женщины). На Олимпиаде-2026 не выступят российские хоккеисты. В прямом эфире турнир покажет сервис Okko.

12 национальных команд разделены на три группы по четыре команды в каждой. Внутри квартетов каждая сборная проведёт с каждым из соперников по одной встрече. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также лучшая среди команд, занявших вторые места, проходят в четвертьфинал. Остальные сборные примут участие в дополнительном квалификационном раунде.

Олимпиада-2026: главное: