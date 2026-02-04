Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Физически готов». Малинин ответил, будет ли он исполнять пятерной прыжок на Олимпиаде

«Физически готов». Малинин ответил, будет ли он исполнять пятерной прыжок на Олимпиаде
Илья Малинин
Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин высказался о возможности исполнения им пятерного прыжка на зимней Олимпиаде-2026 в Милане. Он отметил, что готов его выполнить на льду в Италии.

«Может быть, а может и нет. Посмотрим. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении.

Дать подсказку? Иногда я даю слишком много намёков. Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы это увидите.

Чувствую ли я ответственность за дальнейшее развитие спорта? Это не столько ответственность, сколько страсть к фигурному катанию, возможность выложиться полностью, показать себя как личность и выразить себя через технические возможности и художественные ценности. Я всегда говорю, что фигурное катание — это продолжение твоей личности. Думаю, каждый должен нести это в своём катании. Именно это делает наш спорт таким красивым и особенным», — приводит слова Малинина Reuters.

Материалы по теме
«Это же Милан! Столько лет там не была». Туктамышева — о командировке на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android