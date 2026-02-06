Скидки
Олимпиада 2026

Лыжные гонки, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Лыжные гонки, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции
Комментарии

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся соревнования по лыжным гонкам. Они продлятся до 22 февраля. Состязания пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе Тезеро. В общей сложности в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В прямом эфире гонки покажет сервис Okko.

Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Непряева и Коростелёв смогут выступить в четырёх личных дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и масс-старте. Всего в состязаниях смогут выступить 296 лыжников: 148 мужчин и 148 женщин.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
