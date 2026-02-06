Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Олимпиада 2026

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 6 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 6 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года. Они продлятся до 21 февраля. Всего будет разыграно пять комплектов медалей. Состязания пройдут на ледовом катке в Милане. В нейтральном статусе в Италии выступят российские фигуристы: Пётр Гуменник и Аделия Петросян. В прямом эфире прокаты покажет сервис Okko.

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, расписание на 6 февраля:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец;
13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа;
15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

