Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года. Они продлятся до 21 февраля. Всего будет разыграно пять комплектов медалей. Состязания пройдут на ледовом катке в Милане. В нейтральном статусе в Италии выступят российские фигуристы: Пётр Гуменник и Аделия Петросян. В прямом эфире прокаты покажет сервис Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, расписание на 6 февраля:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец;

13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа;

15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа.

Олимпиада-2026: главное: