Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Надеюсь, судьи не будут их «прижимать». Кочанова — о российских фигуристах на ОИ-2026

«Надеюсь, судьи не будут их «прижимать». Кочанова — о российских фигуристах на ОИ-2026
Комментарии

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова поделилась ожиданиями от предстоящих зимних Олимпийских игр в Италии, отметив особый интерес к фигурному катанию.

«Я люблю зимние виды спорта, конечно, буду смотреть Олимпиаду в Италии. Мне очень нравится фигурное катание, также я обязательно буду смотреть наших конькобежцев и лыжников, постараюсь не пропустить выступления россиян и в других видах спорта.

Но фигурное катание – это особая тема. Я очень буду за фигуристов болеть, ведь они находятся в очень сложной ситуации, у нас по одной олимпийской квоте. Я слежу за этим видом спорта, он мне очень интересен, девчонки там мне очень нравятся. Я надеюсь, что наших фигуристов не будут судьи «прижимать» и всё у нас получится», – приводит слова Кочановой ТАСС.

На Олимпийских играх – 2026 выступят российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, они будут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Мужчины начнут соревнования 10 февраля, турнир женщин-одиночниц стартует 17 февраля.

Материалы по теме
Гуменник — второй по уровню контента из участников Олимпиады! Поможет ли это взять медаль?
Гуменник — второй по уровню контента из участников Олимпиады! Поможет ли это взять медаль?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android