«Надеюсь, судьи не будут их «прижимать». Кочанова — о российских фигуристах на ОИ-2026

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова поделилась ожиданиями от предстоящих зимних Олимпийских игр в Италии, отметив особый интерес к фигурному катанию.

«Я люблю зимние виды спорта, конечно, буду смотреть Олимпиаду в Италии. Мне очень нравится фигурное катание, также я обязательно буду смотреть наших конькобежцев и лыжников, постараюсь не пропустить выступления россиян и в других видах спорта.

Но фигурное катание – это особая тема. Я очень буду за фигуристов болеть, ведь они находятся в очень сложной ситуации, у нас по одной олимпийской квоте. Я слежу за этим видом спорта, он мне очень интересен, девчонки там мне очень нравятся. Я надеюсь, что наших фигуристов не будут судьи «прижимать» и всё у нас получится», – приводит слова Кочановой ТАСС.

На Олимпийских играх – 2026 выступят российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, они будут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Мужчины начнут соревнования 10 февраля, турнир женщин-одиночниц стартует 17 февраля.