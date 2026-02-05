Скидки
Прыжки с трамплина, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Прыжки с трамплина, Олимпиада-2026: когда начало соревнований, где смотреть трансляции
В субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии. Они продлятся до 16 февраля. Всего будет разыграно шесть комплектов медалей. Все прыжки пройдут в спортивном комплексе Предаццо (Валь-ди-Фьемме). Российские спортсмены не выступят в этом виде спорта. В прямом эфире состязания покажет Okko.

Права на трансляцию соревнований по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

По сравнению с Олимпиадой в Пекине в прыжках с трамплина была добавлена новая дисциплина — прыжки с большого трамплина у женщин. У мужчин введён формат командных соревнований с двумя участниками вместо командных состязаний с четырьмя атлетами.

