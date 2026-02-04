«Получить этот звонок — то, о чём я мечтал с детства». Беннетт о приглашении на Олимпиаду

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт рассказал о своих эмоциях от попадания в состав сборной Канады на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Получить этот звонок – то, о чём я мечтал с детства и о чём думал каждый день с тех пор, как надел майку сборной Канады в прошлом году на Турнире четырёх наций. Сказать, что это много значило для меня, – ничего не сказать», — приводит слова Беннетта журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Беннетт в составе сборной Канады заменил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли, который получил травму в игре с «Бостон Брюинз» (6:5) на открытом воздухе.