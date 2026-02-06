Лыжное двоеборье, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть трансляции

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по лыжному двоеборью. Они продлятся до 19 февраля. Атлеты начнут на трамплине в Предаццо, а потом будут преодолевать лыжную дистанцию на стадионе в Тезеро. Российские спортсмены не выступят в этом виде спорта. В прямом эфире состязания покажет Okko.

Программа включает состязания на нормальном и большом трамплинах в комбинации с 10-километровой лыжной гонкой, а кроме того, командный спринт. В общей сложности в лыжном двоеборье будет разыграно три комплекта медалей у мужчин. Это единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, где не разыгрываются медали среди женщин.

