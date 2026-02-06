Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжное двоеборье, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть прямые трансляции, на каком канале

Лыжное двоеборье, Олимпиада 2026: когда начало соревнований, где смотреть трансляции
Комментарии

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по лыжному двоеборью. Они продлятся до 19 февраля. Атлеты начнут на трамплине в Предаццо, а потом будут преодолевать лыжную дистанцию на стадионе в Тезеро. Российские спортсмены не выступят в этом виде спорта. В прямом эфире состязания покажет Okko.

Права на трансляцию соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Программа включает состязания на нормальном и большом трамплинах в комбинации с 10-километровой лыжной гонкой, а кроме того, командный спринт. В общей сложности в лыжном двоеборье будет разыграно три комплекта медалей у мужчин. Это единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, где не разыгрываются медали среди женщин.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android