Олимпиада 2026 Новости

Траньков — о травме Петросян перед Олимпиадой: ничего положительного в этом нет

Максим Траньков
Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков высказался о проблемах со здоровьем, которые испытывает Аделия Петросян перед Олимпиадой-2026. Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила, что на тренировке 5 января её подопечная почувствовала боли в теле.

«Травмы бывают разные, и если действительно что-то серьёзное, то всё равно тренировочный процесс меняется, перекраивается. Подготовка — положительного в этом точно ничего нет. Но опять же всё зависит от полученной травмы и степени её тяжести. Я не делаю никаких прогнозов на счёт её выступления на Олимпиаде, и у меня нет никаких мыслей по поводу этого», — приводит слова Транькова «Советский спорт».

Олимпиада-2026 начнётся 6 февраля. Женская короткая программа запланирована на 17 февраля.

