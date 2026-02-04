Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренер сборной Франции хотел бы видеть российских хоккеистов на Олимпийских играх

Тренер сборной Франции хотел бы видеть российских хоккеистов на Олимпийских играх
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Йорик Трей высказался об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мы не можем это контролировать, таковы правила. Мы осознаём, что должны быть здесь, потому что мы проиграли в квалификационном турнире команде Латвии и получили уайлд-кард как лучшая из вторых команд.

Я сам большой хоккейный фанат, как и другие болельщики по всему миру, и осознаю наше положение и то, что это турнир высокого качества. Мы все понимаем, что любим видеть Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами, но, повторюсь, мы не можем это контролировать. Мы понимаем, что это привилегия — быть здесь», — приводит слова Трея ТАСС.

