Олимпиада 2026

«Один из самых больших вызовов в моей карьере». Симон — об Олимпиаде-2026

«Один из самых больших вызовов в моей карьере». Симон — об Олимпиаде-2026
Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон поделилась настроем перед стартом Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я сильно выросла между Играми 2022 года и этими. Я приезжаю с гораздо большим опытом и зрелостью. Я намного лучше понимаю то, как выступаю, и знаю, что нужно делать для успеха.

Эти Олимпийские игры, без сомнений, один из самых больших вызовов в моей карьере», – приводит слова Симон Fondo Italia.

Соревнования в биатлоне стартуют 8 февраля. В этот день будут разыграны медали в смешанной эстафете 4х6 км.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

