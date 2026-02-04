Скидки
Стал известен характер травмы горнолыжника, который упал во время тренировки на ОИ-2026

Стал известен характер травмы горнолыжника, который упал во время тренировки на ОИ-2026
Фредрик Мёллер
Комментарии

Врач сборной Норвегии по горнолыжному спорту Тронд Флобергхаген заявил, что Фредрик Мёллер вывихнул плечо во время падения на тренировке в Италии. Сегодня, 4 февраля, олимпийца эвакуировали на вертолёте со склона в Бормио. Он пропустит соревнования по скоростному спуску 7 февраля.

«Его доставили в ближайшую больницу, где плечо вправили.

Это худший момент, который мог быть. К сожалению, времени до старта слишком мало. Медицинская команда пришла к выводу, что участие в субботнем скоростном спуске исключено. Посмотрим, насколько реалистично его выступление в супергиганте, но это уже будем решать по ходу дела», — приводит слова Флобергхагена NRK.

