Стал известен характер травмы горнолыжника, который упал во время тренировки на ОИ-2026

Врач сборной Норвегии по горнолыжному спорту Тронд Флобергхаген заявил, что Фредрик Мёллер вывихнул плечо во время падения на тренировке в Италии. Сегодня, 4 февраля, олимпийца эвакуировали на вертолёте со склона в Бормио. Он пропустит соревнования по скоростному спуску 7 февраля.
«Его доставили в ближайшую больницу, где плечо вправили.
Это худший момент, который мог быть. К сожалению, времени до старта слишком мало. Медицинская команда пришла к выводу, что участие в субботнем скоростном спуске исключено. Посмотрим, насколько реалистично его выступление в супергиганте, но это уже будем решать по ходу дела», — приводит слова Флобергхагена NRK.