Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль будет знаменосцем Германии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль будет знаменосцем Германии на церемонии открытия ОИ
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль будет знаменосцем команды Германии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что вместе с Драйзайтлем флаг страны понесёт прыгунья с трамплина Катарина Шмид.

Спортсмены победили как во внутреннем опросе немецких спортсменов, так и в народном голосовании. В голосовании приняли участие более 135 000 человек.

30-летний Драйзайтль в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых забросил 27 шайб и отдал 51 результативную передачу.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. Её начало запланировано на 22:00 мск. Россияне не смогут принять участие в мероприятии, так как выступают на Играх в статусе нейтральных спортсменов (AIN).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Стали известны знаменосцы сборной США на церемонии открытия ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android