Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль будет знаменосцем Германии на церемонии открытия ОИ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль будет знаменосцем команды Германии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что вместе с Драйзайтлем флаг страны понесёт прыгунья с трамплина Катарина Шмид.

Спортсмены победили как во внутреннем опросе немецких спортсменов, так и в народном голосовании. В голосовании приняли участие более 135 000 человек.

30-летний Драйзайтль в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых забросил 27 шайб и отдал 51 результативную передачу.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. Её начало запланировано на 22:00 мск. Россияне не смогут принять участие в мероприятии, так как выступают на Играх в статусе нейтральных спортсменов (AIN).