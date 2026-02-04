Нападающий «Бостона» Пастрняк стал знаменосцем команды Чехии на церемонии открытия ОИ

Скидки
Нападающий «Бостона» Пастрняк стал знаменосцем команды Чехии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026

Комментарии

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк будет знаменосцем команды Чехии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Hokej.cz. Вместе с хоккеистом фланг страны понесёт биатлонистка Луция Харватова. Оба знаменосца были выбраны чешскими спортсменами.

«Я невероятно горд и рад этому. Это огромная честь для меня. С нетерпением жду этого, потому что долго ждал возможности представлять нашу страну на Олимпийских играх», — заявил Пастрняк.

Последним хоккеистом-мужчиной, кто нёс флаг команды Чехии, был Яромир Ягр в 2010 году в Ванкувере.

В текущем сезоне НХЛ Давид Пастрняк сыграл 51 матч и набрал 70 (22+48) очков.

