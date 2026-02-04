Нападающий «Бостона» Пастрняк стал знаменосцем команды Чехии на церемонии открытия ОИ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк будет знаменосцем команды Чехии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Hokej.cz. Вместе с хоккеистом фланг страны понесёт биатлонистка Луция Харватова. Оба знаменосца были выбраны чешскими спортсменами.

«Я невероятно горд и рад этому. Это огромная честь для меня. С нетерпением жду этого, потому что долго ждал возможности представлять нашу страну на Олимпийских играх», — заявил Пастрняк.

Последним хоккеистом-мужчиной, кто нёс флаг команды Чехии, был Яромир Ягр в 2010 году в Ванкувере.

В текущем сезоне НХЛ Давид Пастрняк сыграл 51 матч и набрал 70 (22+48) очков.