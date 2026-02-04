Скидки
«Я его обожаю». Сундлинг — о шведском комбинезоне на Олимпиаду-2026

Йонна Сундлинг
Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала изменения во внешнем виде представителей Швеции на Играх-2026. Они будут бежать на трассах в Валь-ди-Фьемме в обновлённых комбинезонах.

«Я его обожаю. Когда получила костюм на дом, подумала: «Я чувствую себя чуть быстрее». Конечно, всё в первую очередь зависит от физической формы, но если ты чувствуешь себя красивой, быстрой или стильной, это всё равно может помочь психологически», — приводит слова Сундлинг SVT.

Сегодня, 4 февраля, в Италии начались соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года. Старт был дан смешанному командному турниру в кёрлинге.

