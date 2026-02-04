Стартовые матчи на ОИ-2026 приостанавливались спустя пять минут после начала

Сегодня, 4 февраля, началась соревновательная программа на зимней Олимпиаде-2026. Встречи первого круга группового этапа вечером в среду проходят в кёрлинге. Однако они были остановлены примерно через пять минут после начала из-за пропавшего на арене в Кортина-д’Ампеццо света. Матчи продолжились через некоторое время.

Фото: кадр из трансляции

На лёд соревнований в миксте вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии.

Напомним, церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск. Сборная России представлена 13 спортсменами, которых не пригласили на шоу 6 февраля.