ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Главная Олимпиада 2026 Новости

Форвард сборной Швеции Габриэль Ландеског сыграет на Олимпийских играх — Лебрюн

Комментарии

Капитан и нападающий «Колорадо Эвеланш», игрок сборной Швеции Габриэль Ландеског примет участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

Напомним, Ландеског получил травму по ходу матча с «Флоридой Пантерз» (1:2 ОТ) 5 января и с тех пор участия в матчах не принимал. На счету Ландескога 22 (7+15) очка в 41 сыгранном матче в текущем сезоне.

«Ландеског получил зелёный свет на участие в Олимпийских играх в Милане. Это удивительно, учитывая опасения, которые возникли в прошлом месяце из-за его травмы», — написал Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

Комментарии
