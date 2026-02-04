Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Олимпиада 2026

Бутырская — о травме Петросян: может быть, организм пока не справляется с тренировками

Комментарии

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала информацию о проблемах со здоровьем российской фигуристки Аделии Петросян. Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе сообщила, что во время январских тренировок её ученица чувствовала боль во всём теле.

«Вы представляете, как она готовится? В полную силу! Потому что, как говорится, нельзя упасть лицом в грязь, надо достойно выступить. Может быть, просто организм Аделии пока не справляется с тренировками. Понятно, что хочется и нужны четверные прыжки в произвольной программе, и тройной аксель в короткой программе, чтобы выиграть! Других козырей у нас нет, так как мы выступаем первыми, как я поняла. Борьба будет тяжёлой. Если Аделия откажется, то для нас будет очень обидно и жалко, потому что так завоёвывали эту квоту… Действительно, такой отбор был серьёзный, и заменить её никем уже нельзя, как я понимаю. Поэтому надо что-то делать: выздоравливать, подниматься и бороться до конца!

Измотала себя? Думаю, да. Сама понимаю, что когда человек изо дня в день готовится, чтобы набрать форму, надо проводить какие-то изнуряющие тренировки. Когда ещё если не получается, то это влияет и на психику», – приводит слова Бутырской «Советский спорт».

