ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Симон рассказала, планирует ли завершить карьеру после Олимпийских игр — 2026
Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала, планирует ли она завершать карьеру после Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Конец моей истории ещё далеко. Я хочу выступать, выходить за пределы своих возможностей, чтобы выиграть как можно больше медалей. Биатлон — важная часть моей жизни, он дарит мне непередаваемые эмоции», – приводит слова Симон Fondo Italia.

29-летняя Симон имеет в своём активе серебряную медаль Олимпиады-2022, которую она завоевала в составе сборной Франции в смешанной эстафете.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

«Один из самых больших вызовов в моей карьере». Симон — об Олимпиаде-2026
