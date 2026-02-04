Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Может быть попыткой снизить давление». Попова — о словах Тутберидзе про травму Петросян

Комментарии

Российский хореограф и бывшая фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о словах тренера Этери Тутберидзе о повреждении, с которым тренируется российская фигуристка Аделия Петросян перед стартом Олимпийских игр – 2026.

«Это может быть попыткой немного снизить давление. Наверное, первый раз в этом штабе так открыто и сразу говорят о травме. Особенно если ещё учитывать цитату Этери Георгиевны: «Я совершенно не согласна с формулировкой: привыкла, что всегда мои спортсмены завоёвывают золото. Нет, оно по-разному бывает на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно».

Но на самом деле ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, это совершенно правильное решение. Чтобы Аделию не задавила сверхответственность. Тот опыт, который ожидает наших атлетов, совершенно исключительный. Аделия — совсем юная девушка, будет выступать без поддержки тренера, без международного рейтинга, без какого-либо опыта. Мне кажется, совершенно правильно обозначить позицию — это спорт, тут может случиться всякое.

Конечно, Аделия и её тренерский штаб делают всё необходимое для победы, но всё остальное зависит уже не от них. Слишком много факторов, от которых зависит результат. Этери Георгиевна — невероятно опытный тренер, прошла уже не одну Олимпиаду, а с её спортсменками случалось такое, когда на них заранее навешивали медали, но потом реальность серьёзно отличалась от ожиданий», – приводит слова Поповой «Советский спорт».

Комментарии
