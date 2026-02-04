Оргкомитет ОИ-2026 не может продать 10 тыс. билетов на церемонию открытия

Организаторы церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия) испытывают проблемы с продажей билетов на шоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Известно, что на церемонию открытия два билета продают по цене одного. Цена за одно место в зависимости от сектора может варьироваться от € 260 до € 2026. Таким образом, пустыми могут остаться 10 тыс. мест.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00. Ранее стало известно, что российские спортсмены в нейтральном статусе не будут участвовать в параде спортсменов, но могут посмотреть торжество в качестве зрителей.