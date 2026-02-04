Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Почётный вице-президент ISU отреагировал на новость о травме Аделии Петросян перед ОИ-2026

Почётный вице-президент ISU отреагировал на новость о травме Аделии Петросян перед ОИ-2026
Аделия Петросян
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о травме представительницы России в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 Аделии Петросян. О проблемах со здоровьем спортсменки сообщила тренер Этери Тутберидзе.

«Естественно, это пугает и вызывает волнение. Если это сообщили, значит, эта информация имеет место быть. Тутберидзе просто так не говорит. Сильный удар для спортсмена? Откуда же я знаю? Надо знать характер травмы и что делается для её лечения. Лично у меня мало информации насчёт этого, но если так, то это прискорбно. Но надо знать гораздо больше деталей. Желаю спортсменке максимально быстро прийти в себя, чтобы выступить на Олимпиаде», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Олимпиада-2026 начнётся 6 февраля. Женская короткая программа запланирована на 17 февраля.

Материалы по теме
Траньков — о травме Петросян перед Олимпиадой: ничего положительного в этом нет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android