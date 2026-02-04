Почётный вице-президент ISU отреагировал на новость о травме Аделии Петросян перед ОИ-2026

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о травме представительницы России в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 Аделии Петросян. О проблемах со здоровьем спортсменки сообщила тренер Этери Тутберидзе.

«Естественно, это пугает и вызывает волнение. Если это сообщили, значит, эта информация имеет место быть. Тутберидзе просто так не говорит. Сильный удар для спортсмена? Откуда же я знаю? Надо знать характер травмы и что делается для её лечения. Лично у меня мало информации насчёт этого, но если так, то это прискорбно. Но надо знать гораздо больше деталей. Желаю спортсменке максимально быстро прийти в себя, чтобы выступить на Олимпиаде», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Олимпиада-2026 начнётся 6 февраля. Женская короткая программа запланирована на 17 февраля.