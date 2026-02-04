Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 4 февраля 2026 года

Сегодня, 4 февраля, началась соревновательная программа на зимней Олимпиаде-2026. Первыми стартовали олимпийцы в кёрлинге. Там прошли матчи первого круга группового этапа в миксте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Кёрлинг. Микст. Групповой этап, 1-й тур:
Эстония — Швейцария — 7:9;
Великобритания — Норвегия — 8:6;
Канада — Чехия — 10:5;
Швеция — Южная Корея — 10:3.
Напомним, церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск. Россия представлена на Играх 13 спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе.