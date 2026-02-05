«Пупсик». Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от общения с Ильёй Малининым

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об опыте общения с двукратным чемпионом мира американцем Ильёй Малининым. Она отметила, что фигурист говорит и понимает русский язык.

«Простой хороший парень! Пупсик, как я его называю. Открыт к общению, очень спокойный. Не заметила у него какой-то заносчивости. Илья говорит по-русски, всё понимает, но интервью даёт на английском», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Ранее стало известно, что Туктамышева будет работать в эфире Okko с Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия), с турнира по фигурному катанию.